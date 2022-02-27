В Екатеринбурге задержали 81-летнюю бабушку за участие в акции

Свердловчанка пришла почтить память убитого Бориса Немцова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали 81-летнюю бабушку Галину Бастрыгину и адвоката Анатолия Свечникова. По словам правозащитника Сергея Зыкова, пенсионерка пришла на площадь Труда почтить память убитого Бориса Немцова.

- Анатолий пояснил, что просто стоял на площади Труда с цветами. Сейчас он в отделе полиции №7 на ул. Народной воли, к нему выехала адвокат ОВД-Инфо (объявлен в России иноагентом) Ирина Ручко, - написал Сергей Зыков на своей странице в Facebook.

Напомним, что акция, посвященная памяти Бориса Немцова, была согласована с местной администрацией, но вчера в Свердловской области власти запретили с 27 февраля до 7 марта проводить публичные мероприятия из-за роста заболеваемости коронавирусом, и мероприятие отменили.