В Свердловской области похолодает до -15 градусов

1 марта похолодает до -4 днем и до -10 ночью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра обещают жителям Свердловской области похолодание. Согласно прогнозам, столбики термометров в регионе опустятся до -11 в городах ночью, и до -15 градусов – в горах и низинах.

В воскресение,27 февраля, температура поднимется до трех градусов тепла, местами будет идти небольшой снег, а на дороге наблюдаться гололедица. В Екатеринбурге – переменная облачность, ветер юго-западный до 9 метров в секунду.

1 марта похолодает до -4 днем и до -10 ночью. В столице Урала в первый день весны осадкой не будет.

Ранее мы писали, что метеорологи рассказали, что Нижний Тагил и всю Свердловскую область на три дня накроет смогом. Предупреждение будет действовать с 20:00 25 февраля до 20:00 28 февраля.