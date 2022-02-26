В Екатеринбурге в монастыре пройдет молебен о мире

Сестры монастыря будут молиться о помиловании славянских народов и мире на их землях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27 февраля в Ново-Тихвинском монастыре пройдет молебен перед иконой Божией Матери «Миропросительница» о даровании мира. Об этом сообщает Екатеринбургская епархия.

- Он заменит традиционный воскресный молебен Тихвинской иконе Божией Матери в обители, - говорится в сообщении.

Сестры монастыря будут молиться о помиловании славянских народов и мире на их землях. Все желающие смогут подать записки со своим именем и именами своих родных и друзей.

Молебен пройдет в Александро-Невском соборе в Зеленой Роще. Он начнется в 17:00.

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