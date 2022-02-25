Под Екатеринбургом полицейские провели рейд по выявлению незаконных мигрантов

Полицейские проверили 86 иностранных граждан Фото: МО МВД России "Верхнепышминский"

На рынках в Верхней Пышме и Среднеуральске сотрудники полиции совместно с ОМОН Росгвардии по Свердловской области 24 февраля провели рейд по выявлению незаконных мигрантов.

- Данное мероприятие проводится с целью выявления и пресечения каналов нелегальной миграции, фактов использования поддельных документов, удостоверяющих личность, незаконного использования иностранной рабочей силы, усиления государственного контроля за режимом пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации, - объяснили в МО МВД России «Верхнепышминский».

Полицейские проверили 86 иностранных граждан и выявили шесть нарушений миграционного законодательства. На нарушителей составлены административные протоколы. В полиции отметили, что иностранные граждане при проверке документов сопротивления не оказывали.

Подобные рейды проходили на овощебазе № 4 и на Сортировке в Екатеринбурге. Напомним, что 11 февраля двое подростков избили 48-летнюю Надежду Глазову и ее дочь Полину. По поручению губернатора Евгения Куйвашева власти изучают все случаи нападения южан на жителей района. А также проверяют законность нахождения их и их семей на территории России.