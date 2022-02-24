Музеи Екатеринбурга отменили развлекательные мероприятия

При этом обычные экспозиции музея работают в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В музеях уральской столицы отменили развлекательные мероприятия из-за спецоперации, проходящей на Донбассе. Такие анонсы разослали фотографический «Дом Метенкова» и Музей истории Екатеринбурга.

- В связи с происходящими между Российской Федерацией и Украиной событиями Музей истории Екатеринбурга принял решение о приостановке развлекательных мероприятий на всех своих площадках в связи с их полной неуместностью в сложившейся ситуации, - отметили в пресс-службе музея истории Екатеринбурга.

При этом обычные экспозиции музея работают в штатном режиме. Ранее в Екатеринбурге Русская медная компания решила отменить презентацию музея оружия, которая должна была состояться 24 февраля. Причиной для такого решения стала политическая ситуация в мире. Когда именно теперь состоится мероприятие, пока неизвестно.