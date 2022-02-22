В Екатеринбурге РМК отменила презентацию музея оружия из-за политической ситуации в мире

Основой экспозиции будущего музея должна стать личная коллекция оружия председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Русская медная компания решила отменить презентацию музея оружия, которая должна была состояться 24 февраля. Причиной для такого решения стала политическая ситуация в мире. Когда именно теперь состоится мероприятие, пока неизвестно.

Ранее планировалось, что всемирно известное британское архитектурное бюро Foster + Partners представит проект Уральской оружейной палаты. Основой экспозиции будущего музея должна стать личная коллекция оружия председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

- Вся коллекция формировалась на протяжении 20 лет и теперь насчитывает более 1600 предметов, в числе которых единственные в своем роде экземпляры. Это не просто образцы оружейного искусства, собранные по всему миру, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе РМК.

За организацию выставочного пространства возьмется всемирно известный французский музеограф Адриан Гардере, который приедет в Екатеринбург и лично расскажет о концепции музея.