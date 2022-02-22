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Общество22 февраля 2022 14:35

В Екатеринбурге РМК отменила презентацию музея оружия из-за политической ситуации в мире

Когда именно теперь состоится мероприятие, пока неизвестно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Основой экспозиции будущего музея должна стать личная коллекция оружия председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина

Основой экспозиции будущего музея должна стать личная коллекция оружия председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Русская медная компания решила отменить презентацию музея оружия, которая должна была состояться 24 февраля. Причиной для такого решения стала политическая ситуация в мире. Когда именно теперь состоится мероприятие, пока неизвестно.

Ранее планировалось, что всемирно известное британское архитектурное бюро Foster + Partners представит проект Уральской оружейной палаты. Основой экспозиции будущего музея должна стать личная коллекция оружия председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

- Вся коллекция формировалась на протяжении 20 лет и теперь насчитывает более 1600 предметов, в числе которых единственные в своем роде экземпляры. Это не просто образцы оружейного искусства, собранные по всему миру, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе РМК.

За организацию выставочного пространства возьмется всемирно известный французский музеограф Адриан Гардере, который приедет в Екатеринбург и лично расскажет о концепции музея.