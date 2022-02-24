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Происшествия24 февраля 2022 3:07

На Луначарского трамваи встали из-за схода вагона

Движение быстро восстановили
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Трамваи стояли из-за схода с рельс вагона

Трамваи стояли из-за схода с рельс вагона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Луначарского трамваи встали из-за схода вагонов. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали читатели.

- Закрыто движение от Уральской до УПИ по Луначарского. Сход вагонов. Пришлось идти до работы пешком, - рассказала читательница.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Сейчас движение трамваев уже восстановлено.

Напомним, 14 февраля в Екатеринбурге у Дворца молодежи трамвай сошел с рельсов. Инцидент произошел с трамваем, следовавшем по маршруту № 23 (Улица Машиностроителей – 40 лет ВЛКСМ). Вагон вернули обратно на рельсы, приехавшие специалисты. Причину схода не называли.

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