Екатеринбургский центр международной торговли продали за миллиард рублей

Здание удалось продать лишь с третьего раза. Фото: яндекс.карты

В Екатеринбурге состоялись торги, на которых была выкуплена часть Екатеринбургского центра международной торговли (ЕЦМТ). Нежилые помещения площадью 18 тысяч квадратных метров приобрела за 1,051 миллиард рублей компания «Уралтранссервис», которая принадлежит Сергею Мазуркевичу.

Информацию о сделке опубликовали на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Отметим, что часть здания ЕЦМТ удалось продать лишь с третьего раза, снизив стоимость. Изначально часть ЕЦМТ на улице Куйбышева, 44д хотели продать за 1 012 500 000 (один миллиард двенадцать миллионов пятьсот тысяч).

Имущество выставили на торги в рамках банкротства ООО «Гранит — XXI век» (учредитель ЦМТЕ и собственник его недвижимости).

Напомним, что часть центра международной торговли пытались продать еще с лета 2021 года.

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