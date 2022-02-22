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Общество22 февраля 2022 11:29

В Екатеринбурге отремонтируют пять участков дорог, ведущим к школам и больницам

Работы проведут в рамках проекта «Безопасные качественные дороги»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в этом году городские власти отремонтируют пять участков дорог, которые ведут к больницам и школам. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В список вошли следующие объекты:

Улица Краснофлотцев, на которой находится школа № 107;

Участок от дома № 108 на улице Белинского до улицы Щорса, где расположены поликлиника № 2 ЦГКБ № 6, средняя школа № 17 и Уральский государственный аграрный университет;

Улица Луначарского, от улицы Малышева до улицы Первомайской;

Улица Куйбышева, от Московской до Белинского;

Участок улицы Чапаева, от улицы Декабристов до улицы Фрунзе.

Напомним, накануне власти Екатеринбурга решили отказаться от ямочного ремонта дорог, на смену этому методу придет холодное фрезерование. Мэр уральской столицы Алексей Орлов считает, что это более эффективная мера.