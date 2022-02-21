Мэрия Екатеринбурга решила отказаться от ямочного ремонта дорог

По мнению градоначальника, эффективность ямочного ремонта является мнимой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга решили отказаться от ямочного ремонта дорог, на смену этому методу придет холодное фрезерование. Мэр уральской столицы Алексей Орлов считает, что это более эффективная мера, так как в таком случае верхняя часть дорожного покрытия в районе повреждения снимается на всю ширину, а затем формируется заново.

- Ямочный ремонт – это когда мы заполняем балластом прореху или углубление в дорожном покрытии, а затем сверху наносим асфальт. Чисто формально технология дешевле, эффективней. Некую суммарную площадь повреждений можно устранить ценой относительно небольших затрат, - написал на своей странице в Instagram Алексей Орлов.

По мнению градоначальника, эффективность ямочного ремонта является мнимой, и заплатки быстро разрушаются во время интенсивного движения транспорта, что явно не сэкономит бюджетные средства. Кстати, уже в марте дорожники будут собирать актуальную информацию по состоянию улиц города. На смену этому методу придет холодное фрезерование