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Общество21 февраля 2022 13:21

Мэрия Екатеринбурга решила отказаться от ямочного ремонта дорог

На смену этому методу придет холодное фрезерование
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По мнению градоначальника, эффективность ямочного ремонта является мнимой

По мнению градоначальника, эффективность ямочного ремонта является мнимой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга решили отказаться от ямочного ремонта дорог, на смену этому методу придет холодное фрезерование. Мэр уральской столицы Алексей Орлов считает, что это более эффективная мера, так как в таком случае верхняя часть дорожного покрытия в районе повреждения снимается на всю ширину, а затем формируется заново.

- Ямочный ремонт – это когда мы заполняем балластом прореху или углубление в дорожном покрытии, а затем сверху наносим асфальт. Чисто формально технология дешевле, эффективней. Некую суммарную площадь повреждений можно устранить ценой относительно небольших затрат, - написал на своей странице в Instagram Алексей Орлов.

По мнению градоначальника, эффективность ямочного ремонта является мнимой, и заплатки быстро разрушаются во время интенсивного движения транспорта, что явно не сэкономит бюджетные средства. Кстати, уже в марте дорожники будут собирать актуальную информацию по состоянию улиц города. На смену этому методу придет холодное фрезерование