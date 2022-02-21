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Общество21 февраля 2022 15:02

«Уральская ночь музыки» планирует принять порядка 300 тысяч зрителей

Три тысячи музыкантов соберутся на 100 площадках
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Организаторы уже начали прием заявок на участие от артистов

Организаторы уже начали прием заявок на участие от артистов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль Ural Music Night в этом году планирует принять порядка 300 тысяч зрителей. Известно, что три тысячи музыкантов соберутся на 100 площадках уже 24 июня. При этом организаторы уже начали прием заявок на участие от артистов.

- Каждый год мы получаем сотни заявок от талантливых коллективов и исполнителей, и мы рады представлять на нашем фестивале лучших из них. Мы искренне верим, что «Ночь музыки» станет местом сбора музыкантов со всего мира, - сообщает пресс-служба Ural Music Night.

Ранее фестиваль «Уральская ночь музыки» лишился одного из организаторов, со своего поста ушла исполнительный директор Наталия Шмелькова. По словам продюсера, она была связана с миром музыкальных фестивалей в течение последних девяти лет. При этом в ближайшее время она не собирается возвращаться к аналогичным проектам.