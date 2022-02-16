«Уральская ночь музыки» сменила исполнительного директора

По словам продюсера, она была связана с миром музыкальных фестивалей в течение последних девяти лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный фестиваль «Уральская ночь музыки» лишился одного из организаторов, со своего поста уходит исполнительный директор Наталия Шмелькова. По словам продюсера, она была связана с миром музыкальных фестивалей в течение последних девяти лет. При этом в ближайшее время она не собирается возвращаться к аналогичным проектам.

- Какой план? На протяжении шести месяцев я буду читать книги, перееду жить в Сысерть, поеду в путешествие в доме на колесах. Новые проекты я не ищу - время выспаться, отдохнуть, встретиться со старыми друзьями. Заведу собаку, буду много времени проводить с мужем, близкими и семьей, - написала Наталия Шмелькова на своей странице в Instagram.

Известно, что новым исполнительным директором фестиваля станет Григорий Колмогоров. Примечательно, что в сентябре Наталия Шмелькова вместе с командой «Ночи музыки» проведет Ural Music Camp.