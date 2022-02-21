На 23 февраля 2022 года в Екатеринбург и Свердловскую область придет оттепель и мокрый снег

На 23 февраля 2022 года температура в Екатеринбурге и Свердловской области достигнет плюсовой отметки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на День защитника Отечества 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области. Публикуем, какой ожидать погоду на 23 февраля на Среднем Урале.

По данным синоптиков Уральского Гидрометцентра, на 23 февраля 2022 года в Екатеринбурге ожидается днем 2 градуса, а ночью опустится до -2 градусов. В этот день будет облачно, к ночи средний Урал накроет снег, но он будет кратковременным.

Синоптики «Гисметео» на 23 февраля 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области предсказывают днем 0 градусов, ночью столбики термометра покажут +1 градус. Утром пройдет небольшой снег, но уже днем он прекратится. Будет пасмурно и без осадков.

По информации на сервисе «Яндекс. Погода» 23 февраля 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области днем прогнозируется от 1 до 2 градусов, ночью от 0 до +1 градуса. В этот день ожидается мокрый снег и пасмурная погода.

Синоптики «Гисметео» предсказали в Екатеринбурге и Свердловской области ранний приход весны. Так, во второй половине февраля 2022 года ожидается выпадение мокрого снега, но сильных снегопадов не ожидается.

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