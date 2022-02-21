В закрытом свердловском городе нашли труп 49-летнего мужчины

Мертвого уральца нашла жена. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Лесном нашли труп 49-летнего мужчины. По предварительной версии, житель покончил с собой. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах.

- Жена обнаружила тело мужа 20 февраля около 15:10. Он ушел в гаражный бокс на улице Мамина-Сибиряка и не вернулся. Причины случившегося выясняются, - рассказал источник «Комсомольской правды».

На момент публикации в СУ СКР по Свердловской области не прокомментировали инцидент. Напомним, что на прошлой неделе в СИЗО Екатеринбурга свел счеты с жизнью осужденный за педофилию депутат.