Самолет, летевший в Екатеринбург, был вынужден сесть в Волгограде из-за ошибки бортового компьютера

Самолет совершил успешную посадку.

В Волгограде сегодня, 20 февраля, совершил незапланированную посадку самолет «Уральских авиалиний». Он летел из Симферополя в Екатеринбург. Рейс U6-2932. В связи с этим Уральская транспортная прокуратура организовала проверку.

- По предварительным данным, воздушное судно осуществило незапланированную посадку в связи с возникшей ошибкой в работе бортового компьютера, - уточняют в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Посадка прошла успешно. Вечером в воскресенье самолет должен вылететь в Екатеринбург.