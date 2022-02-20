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Происшествия20 февраля 2022 16:18

Самолет, летевший в Екатеринбург, был вынужден сесть в Волгограде из-за ошибки бортового компьютера

Он летел из Симферополя в столицу Урала
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Самолет совершил успешную посадку.

Самолет совершил успешную посадку.

В Волгограде сегодня, 20 февраля, совершил незапланированную посадку самолет «Уральских авиалиний». Он летел из Симферополя в Екатеринбург. Рейс U6-2932. В связи с этим Уральская транспортная прокуратура организовала проверку.

- По предварительным данным, воздушное судно осуществило незапланированную посадку в связи с возникшей ошибкой в работе бортового компьютера, - уточняют в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Посадка прошла успешно. Вечером в воскресенье самолет должен вылететь в Екатеринбург.