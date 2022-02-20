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Происшествия20 февраля 2022 11:32

Из-за неисправности в Волгограде экстренно приземлился самолет, летевший из Симферополя в Екатеринбург

Технический персонал устанавливает, с чем связана неисправность
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Незапланированную посадку совершил самолет авиакомпании «Уральские авиалинии»

Незапланированную посадку совершил самолет авиакомпании «Уральские авиалинии»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Волгограда сегодня, 20 февраля, совершил незапланированное приземление самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». По предварительной версии, причиной этого стала неисправность на борту.

- Самолет, следовавший рейсом Симферополь - Екатеринбург совершил посадку в связи с технической неисправностью, - уточняют в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». - Сейчас технический персонал устанавливает характер неисправности.

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