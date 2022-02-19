В мусорных контейнерах в Екатеринбурге нашли расчлененное тело

Перепугавшись, что труп может человеческим, местные жители вызвали полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе на улице Рабочих местные жители нашли около мусорных контейнеров расчлененное тело. Перепугавшись, что труп может человеческим, они вызвали полицию, также на место происшествия выезжали специалисты следственного комитета. Однако худшие опасения не подтвердились.

- Полиция выехала на место. В ходе проверки установлено, что останки принадлежат не человеку, а животному. Криминальной составляющей в данном факте не усматривается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УМВД России по Екатеринбургу.

Кто мог выбросить останки на свалку, пока неизвестно. Напомним, летом прошлого года в мусорном контейнере на улице Восточной нашли тело младенца. Нерадивой матерью оказалась 32-летняя местная жительница, которая уже имела двоих детей.