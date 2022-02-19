В Березовском волонтеры сняли с дерева кошку, просидевшую на ветках два дня

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге

В Березовском волонтеры сняли с дерева кота, который просидел застрял на ветках и просидел в ловушке в течение двух дней. В «Зооспас» обратились местные жители, а позже на связь вышли и представители приюта для животных, которые согласились забрать усатого на передержку.

- Что может быть лучше такого вызова, когда тылы обеспечены. Сам случай был вполне простым. Котик оказался очень крупным, но покладистым, спокойно дался в руки, - отметил Евгений Зенков из «Зооспаса».

Ранее в Екатеринбурге эти же волонтеры сняли с тополя кошку, которая застряла на дереве в морозную и снежную погоду. Неравнодушные жители позвонили зооспасателям и рассказали о мерзнущем животном недалеко от детского сада на улице Фрунзе. Усатая решила не оказывать сопротивления и легко далась в руки.