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Общество16 февраля 2022 14:53

В Екатеринбурге волонтеры спасли кошку, застрявшую на дереве в мороз

Усатой дали кличку Вишенка, теперь ей ищут нового хозяина
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: "Зооспас в Екатеринбург"

Фото: "Зооспас в Екатеринбург"

В Екатеринбурге волонтеры сняли с тополя кошку, которая застряла на дереве в морозную и снежную погоду. Неравнодушные жители обратились к зооспасателям и рассказала о мерзнущем животном недалеко от детского сада на улице Фрунзе. Усатая решила не оказывать сопротивления и легко далась в руки.

- Дальше - классика жанра: поздний вечер, мы с экипировкой и бесхозной кошкой на руках. Было понятно, что выпустить ее здесь же нельзя - у кошки коротенький, совсем «рыбий» мех, и чувствуется, как она дрожит в мешке, - рассказал Евгений Зенков из «Зооспаса».

В итоге кошке дали кличку Вишенка и отправили на передержку, чтобы поправить здоровье. Позже по району расклеили листовки, чтобы найти хвостатой нового хозяина.