На Урале росгвардейцы поймали банду нелегальных золотодобытчиков

Фото: пресс-служба Росгвардии по Уральскому округу

В Свердловской области росгвардейцы помогли задержать банду, которая занималась нелегальной добычей золота. Силовики получили сигнал, что под Новоуральском группа неизвестных участвует в незаконной разработке драгоценных металлов. Как оказалось, на месте уже находились 10 экскаваторов, бульдозеров, самосвал и помпа для промывки золота.

- На месте были задержаны более 20 человек, изъято порядка 20 килограммов золотосодержащего песка. Площадь раскопок составила несколько гектаров – по заключению экспертов, незаконная деятельность привела к повреждению части лесного фонда. Правоохранительными органами проводится проверка, - расссказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Росгвардии по Уральскому округу.

Напомним, накануне бойцы Росгвардии обезвредили мужчину, который с ножом в руках устроил дебош в торговом центре Veer Mall в Екатеринбурге. Он напал на продавца, а затем покалечил себя. При этом силовики, приехавшие в ТЦ на вызов, заметили у нападавшего признаки наркотического опьянения.