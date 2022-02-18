В Екатеринбурге ограничили движение автомобилистов по улице Серафимы Дерябиной

Фото: пресс-служба мэрии ЕКатеринбурга

В Екатеринбурге дорожники ограничат движение по улице Серафимы Дерябиной из-за строительства трамвайной линии в Академический район. Именно в эти дни специалисты занимаются перекладкой инженерных сетей, чтобы летом строители смогли приступить к прокладке рельсов, а затем перейти к асфальтированию.

- В связи с обновлением инфраструктурного объекта вводится ограничение движения транспорта. Кстати, пуск трамвая в Академический будет приурочен к 300-летию Екатеринбурга. На первом этапе электротранспорт будет запущен по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что жители Академического стоят в утренних пробках из-за перекрытия движения на улицах района. Ограничения будут действовать до 15 мая. Местные жители отмечают, что их дорога на работу стала занимать гораздо больше времени. Хотя раньше они на автомобилях добирались до центра около 45 минут.