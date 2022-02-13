Екатеринбуржцы стоят в пробках на Серафимы Дерябиной

Водители возмущены ожиданием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Академического стоят в утренних пробках. Небольшой дорожный затор образовался на улице Серафимы Дерябиной в выходной утром, 13 февраля. Дорога перекрыта на четной части улицы от Волгоградской до Бардина.

Эта вынужденная мера из-за строительства трамвайной ветки. Ограничения будут действовать до 15 мая. Местные жители отмечают, что их дорога на работу стала занимать гораздо больше времени, чем до перекрытия. Хотя, раньше они на автомобилях добирались до центра около 45 минут.

Новая трамвайная ветка будет протяженностью больше четырех километров. На ней расположится четырнадцать остановок.