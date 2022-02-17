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Общество17 февраля 2022 17:34

Житель Первоуральска получил 9,5 лет колонии за убийство многодетного отца

Погибший сделал замечание убийце на улице
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Погибший сделал замечание убийце на улице.

Погибший сделал замечание убийце на улице.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первоуралец Антон К. получил 9,5 лет исправительной колонии строгого режима за убийство многодетного отца. Как сообщает прокуратура Свердловской области, приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, что трагедия произошла 21 февраля 2020 года. Между осужденным и мужчиной на улице произошла ссора, случайный прохожий сделал им замечание, после чего Антон К., схватив бутылку, ударил его по голове, а получившейся «розочкой» нанес ему удары в плечо и шею. Мужчина от полученных травм скончался на месте, дома его ждали трое детей.

В марте 2021 суд назначил убийце наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 6 месяцев, но позже была подана апелляция, и приговор был рассмотрен повторно.

Ранее мы писали, что в Березовском местный 37-летний житель ограбил пожилого соседа и избил рабочего, который отказался ему покупать шаурму. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.