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Происшествия9 декабря 2021 11:33

Уралец избил рабочего бутылкой от пива за отказ покупать ему шаурму

Также он украл карту у своего пожилого соседа
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Свердловчанин не смог оплатить шаурму украденной карте, потому что на ней закончились деньги

Свердловчанин не смог оплатить шаурму украденной карте, потому что на ней закончились деньги

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Березовском местный 37-летний житель ограбил пожилого соседа и избил рабочего, который отказался ему покупать шаурму. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- В середине октября 2021 года неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений местный житель, находясь в подъезде своего дома, встретил престарелого соседа, который спускался по лестнице вниз. При виде пенсионера он решил его ограбить, - говорится в сообщении.

Уралец несколько раз ударил в лицо пожилого мужчину и забрал его карту. После этого злоумышленник со своими ранее судимыми друзьями пошел в кафе. Там он оплачивал все картой соседа.

Через какое-то время, насидевшись в кафе, рецидивист вышел купить шаурму. Он подошел к киоску, сделал заказ и попробовал его оплатить картой пожилого соседа. Однако покупка не прошла, так как деньги закончились.

В это время мимо киоска проходил молодой рабочий, который возвращался домой с ночной смены. Рецидивист попросил у него денег на шаурму, но парень отказал. Тогда злоумышленник начал избивать рабочего. Он бил молодого человека по голове бутылкой пива. Затем рецидивист начал пинать его ногами по лицу и туловищу.

На местного жителя завели два уголовных дела за грабеж и разбой. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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