Власти Нижнего Тагила выделяют дополнительные средства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 23 жилых домах Нижнего Тагила не проведена канализация. Во время комиссии и по горхозяйству и ЖКХ начальник отдела мэрии по экологии и природопользованию Алексей Сергеев рассказал, что отходы скапливаются в выгребных ямах.

Власти Нижнего Тагила выделяют дополнительные средства коммунальщикам ООО «Тагилспецтранс» для вывоза отходов. В 2021 году на данную услугу было потрачено более двух миллионов рублей. Об этом пишет ИА "Все новости".

По словам Алексея Сергеева, выгребные ямы находятся в старых домах, и проводить современную канализацию в них материально затратно. На сегодняшний день, выгребные ямы, согласно санитарным нормам, запрещены.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге канализация затопила парковку в жилом комплексе «Уральский». МУП «Водоканал» рассказал «КП Екатеринбург», что это произошло из-за налипания жира на стенки труб.