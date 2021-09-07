В Екатеринбурге канализация затопила паркинг нового жилого комплекса

Сейчас подтопления нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге канализация затопила парковку в жилом комплексе «Уральский». МУП «Водоканал» рассказал «КП Екатеринбург», что это произошло из-за налипания жира на стенки труб.

Инцидент произошел утром 6 сентября. Бригада выехала на устранение засора во дворе у первого подъезда.

- В 12 часов 10 минут засор был устранен, работа сети проверена, и сбоев не выявлено. Сегодня в адрес МУП «Водоканал» заявок о дворовых засорах по этому адресу не поступало, - сообщили в муниципальном предприятии.

«Водоканал» также объяснил, что внутридомовые сети находятся в ведении управляющей компании. Предприятие подчеркнуло, что засор на дворовых территориях не может стать причиной аварии на внутридомовых сетях.

В управляющей компании жилого комплекса «ЖКХ Эфес» «КП Екатеринбург» отказались комментировать ситуацию. Однако там сообщили, что сейчас подтоплений нет.

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