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Общество17 февраля 2022 13:46

Названа дата проведения Ural Music Night в 2022 году

«Ночь музыки» состоится в июне
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Другие подробности фестиваля в этом сезоне не раскрываются

Другие подробности фестиваля в этом сезоне не раскрываются

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ночь музыки» в Екатеринбурге пройдет 24 июня 2022 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в Instagram.

- Мы ждали и надеялись, готовились и верили, скрещивали пальчики и загадывали одно (то самое!) желание на все падающие звезды, - говорится в посте.

Ранее фестиваль Ural Music Night сменил одного из организаторов. Со своего поста ушла исполнительный директор Наталия Шмелькова. Она была связана с миром музыкальных фестивалей в течение последних девяти лет.

В ближайшее время она не собирается возвращаться к аналогичным проектам. Шмелькова хочет уделить время отдыху, семье, читать книги, жить в Сысерти, отправиться в путешествие в доме на колесах и встретиться со старыми друзьями.