Другие подробности фестиваля в этом сезоне не раскрываются Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ночь музыки» в Екатеринбурге пройдет 24 июня 2022 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в Instagram.

- Мы ждали и надеялись, готовились и верили, скрещивали пальчики и загадывали одно (то самое!) желание на все падающие звезды, - говорится в посте.

Ранее фестиваль Ural Music Night сменил одного из организаторов. Со своего поста ушла исполнительный директор Наталия Шмелькова. Она была связана с миром музыкальных фестивалей в течение последних девяти лет.

В ближайшее время она не собирается возвращаться к аналогичным проектам. Шмелькова хочет уделить время отдыху, семье, читать книги, жить в Сысерти, отправиться в путешествие в доме на колесах и встретиться со старыми друзьями.