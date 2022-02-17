Пожар в школе Ревды потушен

Пожар произошел на втором этаже школы Фото: МЧС по Свердловской области

Пожарные потушили возгорание в школе №28, которое произошло днем, 17 февраля. На площади в 10 квадратных метров в учебном заведении горела мебель на втором этаже здания. На месте работали 22 человека личного состава и 8 единиц пожарно-спасательной техники.

- В 12:27 пожарные локализовали огонь, в 12:37 открытое горение было ликвидировано. В настоящее время производится проливка сгоревших конструкций, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, из здания эвакуировали больше 600 человек. Во время пожара никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку.