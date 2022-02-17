В Краснотурьинске будут судить водителя фургона, сбившего насмерть пенсионерку

Прокуратура считает, что водитель допустил преступную небрежность и невнимательность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске направили в суд дело жителя Карпинска, который сбил на грузовом фургоне 85-летнюю пенсионерку. При этом пожилая женщина переходила дорогу по «зебре», сообщает прокуратура Свердловской области.

Смертельное ДТП произошло 17 сентября 2021 года. Обвиняемый был за рулем грузового фургона «УАЗ». Он ехал по улице Попова в Краснотурьинске в сторону Базстроевской.

- Осуществляя движение на грузовом фургоне, проявив преступную небрежность и невнимательность, обвиняемый на перекрестке на пересечении улиц Попова-Базстроевская при выполнении маневра «поворот налево» совершил наезд на пожилую женщину-пешехода, - говорится в сообщении.

Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина 4 октября 2021 года скончалась в больнице. Жителю Карпинска грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Свердловской Госавтоинспекции рассказали подробности жуткой аварии на Пермском тракте. Инцидент произошел 16 февраля 2022 года. На 186 километре трассы водитель Газель на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ДАФ. В результате столкновения возник пожар, водители с ожогами различной степени доставлены в Красноуфимскую больницу.