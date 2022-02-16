На Пермском тракте во время столкновения двух грузовиков пострадали два человека

Пассажиров в машинах не было. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской Госавтоинспекции рассказали подробности жуткой аварии на Пермском тракте. Инцидент произошел 16 февраля около 19:40. На 186 километре трассы водитель Газель на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ДАФ.

- В результате столкновения возник пожар, водители автомашин с ожогами различной степени доставлены в Красноуфимскую больницу, - рассказали в ГИБДД.

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пассажиров в машинах не было, пострадавшие в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Один из них, пытаясь потушить огонь, получил 45% ожогов тела, на данный момент оба водителя находятся в реанимации.

Стало известно, что 58-летний мужчина, управлявший Газелью, имеет стаж вождения более 10 лет и нарушал ПДД по превышению скорости 18 раз.

Сотрудники ГИБДД организовали движение по одной из полос. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД организовали движение по одной из полос, а пожарные задействовали четыре единицы пожарной техники, движение осложняется задымленностью участка.