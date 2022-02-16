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Происшествия16 февраля 2022 16:13

На трассе «Екатеринбург-Пермь» столкнулись два грузовика

Один из них от удара загорелся
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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На место прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада медиков

На место прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада медиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На федеральной трассе «Пермь-Екатеринбург» произошла серьезная авария. По предварительным данным, вечером на 185 километре автодороги под Ачитом столкнулись два грузовика. Удар был такой силы, что одна из машин загорелась.

- На место прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада медиков. Производится тушение пожара. Производится тушение пожара, Наблюдается горение внутри кабины грузового ТС после ДТП, будьте внимательны, - отметили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Напомним, накануне на 93 километре трассы Екатеринбург-Курган столкнулись две легковые машины. Женщина за рулем «Лифан Х60» врезалась в ехавшую навстречу машину «Хонда CR-V». В результате столкновения 10-летняя девочка, которая находилась в первой иномарке погибла на месте, а ее сестра-близнец была госпитализирована с травмами.