На свердловской трассе в жутком ДТП с двумя легковушками погибла 10-летняя девочка

В аварии погиб 10-летний ребенок и два человека пострадали. Фото: ГИБДД по Свердловской области

На 93 километре трассы Екатеринбург-Курган столкнулись две легковые машины. Как сообщает свердловская Госавтоинспекция «КП-Екатеринбург», ДТП произошло 15 февраля в 18:30.

Женщина за рулем «Лифан Х60» врезалась в ехавшую навстречу машину «Хонда CR-V». В результате столкновения 10-летняя девочка, которая находилась в первой иномарке погибла на месте, а ее сестра-близнец была госпитализирована с травмами, в больницу №2 Каменска-Уральского также доставили водителя «Хонда».

- Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что сестры – близнецы сидели на заднем сиденье в детских удерживающих устройствах – бустерах, были пристегнуты штатными ремнями безопасности. Погибшая девочка сидела слева, ее сестра – справа, - рассказали в ГИБДД.

Мама погибшей девочки рассказала, что на дорогу выбежало дикое животное, чтобы избежать столкновения она резко повернула руль, машину занесло и она столкнулась со встречным автомобилем. Она также пояснила, что вместе дочками ехала в Екатеринбург домой, чтобы девочки смогли приступить к занятиям в школе после дистанционного обучения.

На данный момент в районе аварии инспекторы организовали для автомобилистов реверсивное движение, на месте ДТП сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МО МВД России "Каменск-Уральский" проводят проверку и выясняются обстоятельства произошедшего.