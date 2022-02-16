Из «Кольцово» с 23 февраля запустят новый рейсы в Узбекистан

Вылет запланирован на 21:25 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День защитника Отечества из «Кольцово» начнут летать новые рейсы в Узбекистан. Полеты в Фергану начнет выполнять авиакомпания S7 Airlines, сообщает пресс-служба аэропорта.

- Рейсы запланированы один раз в неделю на самолете Airbus A320neo вместимостью до 164 пассажиров, - говорится в сообщении.

Вылет запланирован на 21:25 по средам. Борт должен будет приземлиться в Фергане в 00:25. Пассажиры пробудут в воздухе три часа. На данный момент рейсы в Фергану из Екатеринбурга выполняют «Уральские авиалинии» один раз в неделю по субботам.

В феврале авиакомпания Red Wings запустила первые регулярные рейсы из Екатеринбурга в Узбекистан. Первый борт в Самарканд вылетел 14 февраля. Полеты будут проходят по понедельника. Рейс в Ургенч запланирован на 13 февраля. Этот маршрут самолеты выполняют по воскресеньям.