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Общество18 января 2022 13:10

Из Кольцово появятся первые регулярные рейсы в Узбекистан

Полеты будут выполняться в города Самарканд и Ургенч
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Первый полет запланирован на 13 февраля

Первый полет запланирован на 13 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings в феврале запустит первые регулярные рейсы из Екатеринбурга в Узбекистан. Об этом сообщает перевозчик.

- Международная программа из Екатеринбурга стартует полетами в города Узбекистана Самарканд и Ургенч, - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполнять на самолетах Sukhoi Superjet 100. Один лайнер может вместить до 100 человек.

Первый борт из Екатеринбурга в Самарканд вылетит 14 февраля. Полеты будут проходить по понедельника. Рейс в Ургенч запланирован на 13 февраля. Этот маршрут самолеты будут выполнять по воскресеньям.

Red Wings с 2021 года выполняет чартерные рейсы из Екатеринбурга в крупнейшие города Узбекистана. Эти полеты выполняются в интересах одного заказчика и на них не продаются билеты. Чартерная программа будет продолжена параллельно с регулярными рейсами.