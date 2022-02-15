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Общество15 февраля 2022 17:58

Власти Екатеринбурга запретили строительство многоэтажек на пустыре возле Южного автовокзала

Против этого также выступали местные жители
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Против этого также выступали местные жители.

Против этого также выступали местные жители.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга запретили строительство многоэтажек на пустыре возле Южного автовокзала в районе улиц 8 Марта, Щорса, Союзной и Циолковского. Ранее на это жаловались местных жители и планировали выйти на протест.

По словам депутата городской Думы Дмитрия Сергина, который является куратором Чкаловского округа, правила застройки и землепользования на этом участке противоречат Генплану, и строительство новостроек запрещено на пустыре.

Для урегулирования вопроса в городской администрации состоялась комиссия, присвоившая земле статус Ц4.

Напомним, что оздоровительный комплекс «Баден-Баден» планировали возвести на южном берегу озера Шарташ в Екатеринбурге, на пустыре, в районе поселка Пески. Частный инвестор готов был вложить в новый «Баден-Баден» больше полутора миллиардов рублей. Однако в феврале «КП-Екатеринбург» стало известно, что проект не прошел государственную экспертизу.