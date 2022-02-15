Мэр Екатеринбурга рассказал о состоянии Краснознаменной группы

Краснознаменную группу убрали с прежнего места в 2013 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о состоянии Краснознаменной группы, которая до 2013 года располагалась на плотине Городского пруда, а потом была демонтирована, что вызвал недовольство части горожан.

- Мы приняли все усилия, чтобы сохранить композицию. Краснознаменная группа находится на реставрации. Работы близки к финалу. В марте завершим реставрацию, - сказал Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга.

Однако на прежнее место группу возвращать не будут. На Совете неравнодушных граждан в мэрии Екатеринбурга рассмотрели несколько мест размещения группы, например, на пересечении улиц Ленина и Гагарина.

Напомним, что техническое состояние плотины Городского пруда не позволяет устанавливать на ней большие объекты.

Краснознаменная группа была установлена в Свердловске в 1973 году в награду за подвиги уральцев в годы Великой Отечественной войны.