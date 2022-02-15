В магазинах Нижнего Тагила таможенники из Екатеринбурга нашли 800 пачек контрафактных сигарет

Из магазинов сигареты изъяли Фото: отдел по связям с общественностью УТУ

Сотрудники Екатеринбургской таможни провели в Нижнем Тагиле рейд и обнаружили в общей сложности 800 пачек сигарет без акцизных марок. Их продавали в трех торговых точках города.

Сигареты изъяли. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении предпринимателей дел об административных правонарушениях по статье 15.12 КоАП РФ.

- Поток безакцизной табачной продукции не снижается. В 2020 году при непосредственном участии сотрудников Екатеринбургской таможни изъято 2600 пачки сигарет, в 2021 - 2450 пачек сигарет, - рассказал начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов.

Фото: отдел по связям с общественностью УТУ

Напомним, недавно в Первоуральске из оборота изъяли 1,9 тысяч пачек контрафактных сигарет. Владельцам продукции грозит штраф в 300 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет. Всего в этом году не дошли до конечного потребителя 2 700 пачек сигарет.