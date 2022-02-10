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Происшествия10 февраля 2022 5:30

Таможенники нашли в Первоуральске 1,9 тысячи пачек контрафактных сигарет

Владельцам продукции грозит штраф в 300 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за сбыт товаров без маркировки. Фото: Уральское таможенное управление

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за сбыт товаров без маркировки. Фото: Уральское таможенное управление

В Первоуральске выявили 1,9 тысячи пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

- Табачную продукцию из оборота изъяли представители полиции и Роспотребнадзора по Свердловской области, - говорится в сообщении.

Изъятые пачки были немаркированными или с поддельными акцизными марками. На хозяев продукции составили административные протоколы. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за сбыт товаров без маркировки. Нарушителям по этой статье грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее, в октябре 2021 года, в Екатеринбурге полицейские изъяли у индивидуального предпринимателя 50 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Контрафакт нашли в гараже на улице Начдива Онуфриева, 55. Там лежали блоки сигарет отечественного и импортного производства. Стоимость изъятой продукции была не меньше одного миллиона рублей.