Таможенники нашли в Первоуральске 1,9 тысячи пачек контрафактных сигарет

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за сбыт товаров без маркировки. Фото: Уральское таможенное управление

В Первоуральске выявили 1,9 тысячи пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

- Табачную продукцию из оборота изъяли представители полиции и Роспотребнадзора по Свердловской области, - говорится в сообщении.

Изъятые пачки были немаркированными или с поддельными акцизными марками. На хозяев продукции составили административные протоколы. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за сбыт товаров без маркировки. Нарушителям по этой статье грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее, в октябре 2021 года, в Екатеринбурге полицейские изъяли у индивидуального предпринимателя 50 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Контрафакт нашли в гараже на улице Начдива Онуфриева, 55. Там лежали блоки сигарет отечественного и импортного производства. Стоимость изъятой продукции была не меньше одного миллиона рублей.