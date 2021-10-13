В Екатеринбурге у бизнесмена нашли 50 тысяч пачек контрафактных сигарет

Контрафакт планировали реализовать на территории Екатеринбурга. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские изъяли у индивидуального предпринимателя 50 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Об этом сообщает городское УМВД.

- Как установили полицейские, табак предназначался для дальнейшей реализации, - говорится в сообщении.

Контрафакт нашли в гараже на улице Начдива Онуфриева, 55. Там лежали блоки сигарет отечественного и импортного производства. Стоимость изъятой продукции составляет не меньше одного миллиона рублей. Образцы отправили на экспертизу, которая позже и установила контрафактность.

Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы за контрафактные сигареты. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Товар хранил 48-летний ранее не судимый бизнесмен. На него завели дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере). Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

Полиция продолжает расследовать дело. Сотрудники устанавливают обстоятельства, каналы поставки и места реализации контрафактного товара.

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