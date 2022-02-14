Екатеринбуржец пытался дать 100 тысяч взятки невьянскому полицейскому

Все произошло 6 февраля, автоинспектор остановил машину для проверки документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На уральской трассе «Екатеринбург-Серов» 41-летний мужчина пытался дать взятку в размере 100 тысяч рублей полицейскому из Невьянска. Все произошло 6 февраля, автоинспектор остановил машину для проверки документов, в этот момент выяснилось, что у водителя имеются признаки алкогольного опьянения.

- На следующий день мужчина прибыл в здание МО МВД России «Невянский», где в одном из служебных кабинетов попытался дать сотруднику полиции взятку за непривлечение к административной ответственности. Однако командир отдельного взвода ДПС, к которому обратились с коррупционным предложением, взятку не принял, - уточнили в СУ СК России по Свердловской области.

Нарушителя задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки», проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.