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Общество14 февраля 2022 14:27

В Свердловской области эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен на 155%

С 7 по 13 февраля в регионе зарегистрировали 76.4 тысяч новых случаев
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В Екатеринбурге зарегистрировано 26.9 тысяч случаев, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 59%

В Екатеринбурге зарегистрировано 26.9 тысяч случаев, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 59%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ превышен на 155.1%, только с 7 по 13 февраля в регионе зарегистрировали 76.4 тысяч новых случаев, примечательно, что это на 17,9% меньше показателей прошлой недели. Больше всего болеют дети.

- Неблагополучные по заболеваемости МО (выше среднеобластного в полтора раза и более): Сухой Лог, Нижняя Салда, Дегтярск, Первоуральск, Ревда, Богданович, Полевской, Арти, Сысерть. А вот в Екатеринбурге зарегистрировано 26.9 тысяч случаев, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 59%, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге и Свердловской области коронавирус за сутки по состоянию на 14 февраля 2022 года подтвердился у 4 592 человек, из которых 1 001 проживает в столице Среднего Урала.