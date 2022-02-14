В Свердловской области эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен на 155%

В Екатеринбурге зарегистрировано 26.9 тысяч случаев, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 59% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ превышен на 155.1%, только с 7 по 13 февраля в регионе зарегистрировали 76.4 тысяч новых случаев, примечательно, что это на 17,9% меньше показателей прошлой недели. Больше всего болеют дети.

- Неблагополучные по заболеваемости МО (выше среднеобластного в полтора раза и более): Сухой Лог, Нижняя Салда, Дегтярск, Первоуральск, Ревда, Богданович, Полевской, Арти, Сысерть. А вот в Екатеринбурге зарегистрировано 26.9 тысяч случаев, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 59%, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге и Свердловской области коронавирус за сутки по состоянию на 14 февраля 2022 года подтвердился у 4 592 человек, из которых 1 001 проживает в столице Среднего Урала.