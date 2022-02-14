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Здоровье14 февраля 2022 9:01

В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 4 592 человек

Статистика по коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области на 14 февраля 2022 года
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 288 757 жителей Свердловской области

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 288 757 жителей Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области коронавирус за сутки по состоянию на 14 февраля 2022 года подтвердился у 4 592 человек, из которых 1 001 проживает в столице Среднего Урала.

Также COVID-19 обнаружен у жителей Верхнего Тагила, Верхней Туры, Дегтярска, Камышлова, Кушмы, Североуральска, Режа, Верхней Пышмы, Серова и других населенных пунктов.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 288 757 жителей Свердловской области, общее число выписанных пациентов – 203 080 человек. За сутки врачи сняли диагноз у 1002 человек.

Сейчас из тех, кого госпитализировали в больницу с подтвержденным диагнозом состояние 528 пациентов оценивается как тяжелое, 291 из них размещены в палатах реанимации, 205 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились 10 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии COVID-19 на Среднем Урале составляет 10 147 человек.