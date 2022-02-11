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Общество11 февраля 2022 18:58

ТЦ «Сити Центр» хотят выселить из памятника архитектуры в центре Екатеринбурга

Федеральное агентство подало иск в суд
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Здание в центре города относится к объектам культурного наследия. Фото: 2ГИС

Здание в центре города относится к объектам культурного наследия. Фото: 2ГИС

Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры хочет выселить ТЦ «Сити Центр» из здания на Ленина,50 и уже подало иск в Арбитражный суд Свердловской области.

По материалам дела истец хочет расторгнуть договор аренды и выселить арендодателя, а ответчик хочет решить этот вопрос мирный путем. Заседание назначено на 15 февраля 2022 года.

Здание в центре города относится к объектам культурного наследия «Клуб строителей (киностудия)». Компания «Урал-Премьер Траст энд Консалтинг» арендует там площадь 7,7 тысяч квадратных метров уже 24 года.

Напомним, что в центре Екатеринбурга за четыре миллиона продают грузинский ресторан «Чача-Рача». Владельцы заведения общепита, которое находится по адресу Малышева, 27 рядом с улицей Вайнера и Хохрякова, заверили, что у него есть готовая актуальная концепция и оценили его как готовый бизнес.