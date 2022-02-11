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Общество11 февраля 2022 13:37

Стало известно, сколько человек не смогли улететь из уральского аэропорта из-за неисправного самолета

На рейс зарегистрировался 221 пассажир
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Пассажиры на время ожидания вылета находились в терминале аэропорта «Кольцово»

Пассажиры на время ожидания вылета находились в терминале аэропорта «Кольцово»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известное точное число пассажиров, которые не смогли вылететь из уральского аэропорта «Кольцово» в Сочи. Оказалось, что на рейс U6-321 компании «Уральские авиалинии» зарегистрировался 221 человек, из них 15 детей. По расписанию лайнер должен был отправиться в 15:00.

- Предварительная причина задержки - техническая неисправность воздушного судна. Планируемое время вылета 19 часов 00 минут 11.02.2022. Оказание авиакомпанией услуг для пассажиров находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры, - сообщают в пресс-службе ведомства.

В авиакомпании рассказали, что самолет, планирующий выполнить рейс U6321 по маршруту Екатеринбург-Сочи, вернулся на стоянку из-за незапуска двигателя. Пассажиры на время ожидания вылета находились в терминале аэропорта «Кольцово», им предоставили все услуги согласно ФАП.