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Происшествия11 февраля 2022 11:47

Не запустился двигатель: в екатеринбургском аэропорту не смог взлететь самолет, направлявшийся в Сочи

Пассажиров временно разместили в терминале аэропорта
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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На устранение неполадок может уйти 1,5-2 часа, заявили в авиакомпании.

На устранение неполадок может уйти 1,5-2 часа, заявили в авиакомпании.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» сегодня должен был вылететь в Сочи самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Однако из-за технической неполадку взлет не состоялся.

- Самолет, планирующий выполнить рейс U6321 по маршруту Екатеринбург-Сочи, вернулся на стоянку по причине незапуска двигателя, - сообщают в пресс-службе авиакомпании. - Пассажиры на время ожидания вылета будут находиться в терминале аэропорта Кольцово, им будут предоставлены все услуги согласно ФАП.

В авиакомпании уточняют, что на устранение неполадку с двигателем уйдет около 2 часов.

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