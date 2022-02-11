В Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельсов при повороте

Фото: издание TagilCity.ru.

В Нижнем Тагиле на пересечении улиц Фрунзе — Космонавтов в районе кинотеатра «Урал» пассажирский трамвай сошел с рельсов, известно, что инцидент произошел днем 11 февраля. Обстоятельства ДТП пока выясняются, об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- Трамвай с бортовым номером 312 двигался по маршруту и при совершении маневра на регулируемом перекрестке потерял дорогу. Машина при этом не опрокинулась. Данных о пострадавших нет. На движение транспорта инцидент не повлиял, - рассказывают очевидцы.

Напомним, в Екатеринбурге возле автобусной остановки Амундсена по улице Бардина днем, 11 февраля, вспыхнул фургон. Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу рядом с горящим автомобилем, пока прибывшие на место пожарные не потушили огонь. В тушении пожара были задействованы две единицы спецтехники, восемь человек личного состава.