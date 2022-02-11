Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 февраля 2022 12:44

В Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельсов при повороте

Инцидент произошел на пересечении улиц Фрунзе — Космонавтов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: издание TagilCity.ru.

Фото: издание TagilCity.ru.

В Нижнем Тагиле на пересечении улиц Фрунзе — Космонавтов в районе кинотеатра «Урал» пассажирский трамвай сошел с рельсов, известно, что инцидент произошел днем 11 февраля. Обстоятельства ДТП пока выясняются, об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- Трамвай с бортовым номером 312 двигался по маршруту и при совершении маневра на регулируемом перекрестке потерял дорогу. Машина при этом не опрокинулась. Данных о пострадавших нет. На движение транспорта инцидент не повлиял, - рассказывают очевидцы.

Напомним, в Екатеринбурге возле автобусной остановки Амундсена по улице Бардина днем, 11 февраля, вспыхнул фургон. Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу рядом с горящим автомобилем, пока прибывшие на место пожарные не потушили огонь. В тушении пожара были задействованы две единицы спецтехники, восемь человек личного состава.