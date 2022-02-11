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Происшествия11 февраля 2022 10:57

Возле остановки Амундсена сгорел фургон

Пожарные потушили его за пять минут
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Площадь возгорания составила два квадратных метра Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Площадь возгорания составила два квадратных метра Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге возле автобусной остановки Амундсена по улице Бардина днем, 11 февраля, вспыхнул фургон. Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу рядом с горящим автомобилем, пока прибывшие на место пожарные не потушили огонь.

- В 14:33 поступило сообщение о пожаре. На площади 2 квадратных метра горел автомобиль (цельнометаллический фургон), - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 2 единицы спецтехники, 8 человек личного состава.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарные в течение пяти минут ликвидировали открытое горение, предотвратив распространение огня на стоящий рядом киоск общественного питания.