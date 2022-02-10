В Екатеринбурге два дня будут отключать электричество из-за ремонтных работ

Электричество отключат из-за плановых работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге два дня - 10 и 11 февраля, будут отключать электричество из-за ремонтных работ. Планируется, что с 9:00 до 19:00 света не будет в домах на улицах Красина, Маяковского, Железнодорожников, Основинская и переулке Трамвайный, а также с 08:00 до 18:00 на Машиностроителей.

- Работы проводятся с целью улучшения качества электроснабжения клиентов и будут осуществляться в рабочие часы населения. Потребители заранее проинформированы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Россети Урал».

Напомним, 26 января жители Пионерского микрорайона почти час сидели без света. Электричество пропало в жилых многоэтажках на пересечении улиц Июльская и Советская из-за повреждения кабеля высоковольтной линии. Специалистам понадобилось чуть больше 40 минут, чтобы устранить последствия аварии.