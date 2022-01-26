Жители Пионерского микрорайона Екатеринбурга остались без света

Как оказалось, причиной отключения света стало повреждение кабеля высоковольтной линии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Пионерского микрорайона в Екатеринбурга вечером 26 января почти час сидели без света. Электричество пропало в жилых многоэтажках на пересечении улиц Июльская и Советская. Специалистам понадобилось чуть больше 40 минут, чтобы устранить последствия аварии.

- В 19:58 в сетях зафиксировали нарушение в электроснабжении жителей Пионерского микрорайона. На место выехали энергетики и подключили питание по резервной схеме. В 20:40 потребители были подключены, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе уральских «Россетей».

Как оказалось, причиной отключения света стало повреждение кабеля высоковольтной линии. Почему именно это произошло, предстоит выяснить специалистам.