Суды Нижнего Тагила перестали принимать посетителей из-за коронавируса

Допуск граждан, не являющихся участниками процесса, ограничен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суды Нижнего Тагила из-за стремительного роста заболевших коронавирусом перестали принимать посетителей лично. На такие меры пошли представители Пригородного, Тагилстроевского, Ленинского и Дзержинского районных судов. На их официальных сайтах говорится, что распоряжение будет действовать с 8 февраля.

- В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией, начиная с 08.02.2022 года, до особого распоряжения прекращен личный прием заявлений, процессуальных документов, обращений, жалоб и иной судебной корреспонденции. Допуск граждан, не являющихся участниками процесса, ограничен, - говорится в объявлении на сайте.

Ранее из-за активного распространения нового штамма коронавируса «омикрон» суды Екатеринбурга также ограничили работу, в частности, речь шла о приеме граждан и их доступе на судебные заседания, такие меры будут применяться как минимум до конца месяца.